Конте рассказал о своем будущем в «Тоттенхэме»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, останется ли он у руля команды по окончании текущего сезона.

«У нас есть три месяца до конца сезона, чтобы продолжить улучшать это знание друг о друге, а затем найти лучшее решение для обоих.

Мне нравится работать в этом клубе. Моя цель - бороться, чтобы быть конкурентоспособным, бороться, чтобы побеждать. Я надеюсь, что мы сможем сопоставить эти две ситуации.

Очень важно иметь хорошее планирование. В январе мы показали, что только начали исправлять ситуацию. Чтобы бороться за победу в лиге или за место в четверке лучших, нам нужно стать лучше. Мы многое улучшаем. Но в будущем нужно подкреплять амбиции фактами, а не только словами», - приводит слова итальянского специалиста The Guardian.

Напомним, после 26 матчей «шпоры» с 45 очками занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ.