Александр Гришин: ЦСКА однозначный фаворит в дерби с «Локомотивом»

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин поделился своим мнением относительно матча с «Локомотивом» в 21-м туре РПЛ.

— ЦСКА однозначный фаворит в дерби, потому что они хорошо играли в последних матчах, а у «Локомотива» есть проблемы. Железнодорожники проиграли в кубке 0:4. Это очень серьезно, а в чемпионате была победа на тоненького. Счет 3:2 неубедительный, так как «Локомотив» играл в большинстве, и они чуть не упустили эту победу», - передает слова Гришина «РБ-Спорт».

Матч «Локомотив» - ЦСКА состоится 12 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 20 туров в РПЛ » Локомотив» с 31 очком занимает шестую позицию в турнирной таблице. ЦСКА располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 36 очков.