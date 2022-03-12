Садио Мане: Моя мечта - выиграть чемпионат мира с Сенегалом, я хочу верить в сумасшедшие идеи

Форвард «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане поделился своей мечтой выиграть чемпионат мира в Катаре-2022 со своей национальной командой.

«Победа на чемпионате мира — моя новая мечта после победы в Кубке Африки. Сначала нужно до него добраться, но хочется верить в безумные идеи, и победа на чемпионате мира с Сенегалом — одна из них. Если мы этого добьемся, то, конечно же, я выйду на уровень отличных игроков, которые каждый год борются за «Золотой мяч», — цитирует Мане Marca.

Лучшим достижением сборной Сенегала стал выход в 1/4 финала на чемпионате мира-2022. На прошедшем мундиале команда закончила свои выступления на групповом этапе.

На Кубке Африки-2022 Сенегал стал победителем первенства.