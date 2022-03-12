Игнатьев выступил против моратория на вылет команд РПЛ в ФНЛ: Должен соблюдаться спортивный принцип

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о возможном введении моратория на вылет команд РПЛ в ФНЛ.

Моратория на вылет команд РПЛ в ФНЛ не должно быть! Должен соблюдаться спортивный принцип и командам ФНЛ нужно всегда куда-то стремиться!» - приводит слова Игнатьева Sport24.

Ранее сообщалось, что данный вопрос будет обсуждаться на исполкоме РФС, который состоится 23 марта. Отмечается, что в случае, если организация примет это предложение, ни один клуб не покинет состав РПЛ по итогам текущего сезона.

Накануне появилась информация, что число участников чемпионата России может быть увеличено до 18 команд с сезона-2022/23.