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Тренер «Нанта» - про вылет «ПСЖ» из ЛЧ: Они не отнеслись к сопернику с уважением

«ПСЖ» уступил «Реалу» по сумме двух матчей (2:3).
12 марта 2022 14:32
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре прокомментировал вылет «ПСЖ» от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3).

«ПСЖ» сам себе не помог, не уважительно отнеслись к сопернику. Если бы «ПСЖ» уважал их, они бы выиграли со счетом 3:0. Они поступили неправильно. Если бы они сыграли этот матч десять раз, то проиграли бы только один из них. И это было в то время. Их сожаления связаны с тем, что они проиграли команде, которая намного слабее», — цитирует Комбуаре Get Football News France.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл французский «ПСЖ» и вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых хет-триком отметился Карим Бензема.

Гости ответили мячом Килиана Мбаппе.

источник: Get French Football News
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