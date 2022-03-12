Тренер «Нанта» - про вылет «ПСЖ» из ЛЧ: Они не отнеслись к сопернику с уважением

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре прокомментировал вылет «ПСЖ» от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3).

«ПСЖ» сам себе не помог, не уважительно отнеслись к сопернику. Если бы «ПСЖ» уважал их, они бы выиграли со счетом 3:0. Они поступили неправильно. Если бы они сыграли этот матч десять раз, то проиграли бы только один из них. И это было в то время. Их сожаления связаны с тем, что они проиграли команде, которая намного слабее», — цитирует Комбуаре Get Football News France.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл французский «ПСЖ» и вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых хет-триком отметился Карим Бензема.

Гости ответили мячом Килиана Мбаппе.