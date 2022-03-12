Игнатьев - о расширении РПЛ: Главное, снова не столкнуться с финансовыми проблемами

Тренер Борис Игнатьев поделился мнением об идее расширения чемпионата России до 18 команд.

«Расширить РПЛ правильное решение. Но увеличивая лигу, нельзя снова сталкиваться с финансовыми проблемами. Все помнят примеры с «Мордовией» или «Тамбовом» - приводит слова Игнатьева Sport24.

Ранее УЕФА вынес решение, согласно которому сборные России и Украины, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах. Но общественность осталась недовольна таким решением, в связи с чем ФИФА и УЕФА провели внеплановое заседание, на котором было принято новое решение - отстранить сборную России и российские клубы от всех международных соревнований.