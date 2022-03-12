Гаджиев - о расширении РПЛ: Нет различия между лидерами ФНЛ и аутсайдерами РПЛ

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев считает возможное расширение Российской премьер-лиги правильным шагом на пути к развитию отечественного чемпионата.

«Расширение РПЛ — правильное решение. Нет различия между лидерами ФНЛ и аутсайдерами РПЛ. В СССР уже расширяли чемпионат, и это принесло положительный результат. Много новых клубов воспитали хороших игроков. Это решение поможет развитию географии и развитию игры» — сказал Гаджиев Sport24.

Напомним, что ранее появилась информация, что в РПЛ рассматривают вариант с расширением лиги в связи с сокращением матчей из-за запретов со стороны ФИФА и УЕФА. Вероятнее всего, российские команды, а также сборные не примут участия в международных турнирах в сезоне-2022/23.