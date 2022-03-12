Андрей Созин: В России нет футболистов на 18 команд

Эксперт Андрей Созин оделился мнением об идее расширения чемпионата России до 18 команд.

«В РПЛ должны играть лучшие, а не все вместе. А сейчас футболистов на 18 команд в России нет. Учитывая уход легионеров - на 16 бы найти», - приводит слова Созина «Чемпионат».

Ранее УЕФА вынес решение, согласно которому сборные России и Украины, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах. Но общественность осталась недовольна таким решением, в связи с чем ФИФА и УЕФА провели внеплановое заседание, на котором было принято новое решение - отстранить сборную России и российские клубы от всех международных соревнований.