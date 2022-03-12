Евсеев - о расширении РПЛ: Считаю, для России 16 клубов - мало

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением об идее расширения чемпионата России до 18 команд.

«Я за! Моя позиция не меняется много лет. Считаю, для России 16 клубов - мало. Должно быть больше матчей, более интенсивный календарь», - приводит слова Евсеева «Чемпионат».

Ранее УЕФА вынес решение, согласно которому сборные России и Украины, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах. Но общественность осталась недовольна таким решением, в связи с чем ФИФА и УЕФА провели внеплановое заседание, на котором было принято новое решение - отстранить сборную России и российские клубы от всех международных соревнований.