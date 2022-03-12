Агент Алберто: Юри хочет и дальше выступать за «Зенит»

Агент Андре Кьюри, который защищает интересы 20-летнего бразильского нападающего Юри Алберто, заявил, что форвард продолжит играть в «Зените», несмотря на то, что многие легионеры покидают российские клубы.

«Несмотря на то, что многие легионеры покидают команды, Алберто не поменял свое мнение и хочет дальше выступать за «Зенит», — сказал Кьюри Sport24.

С момента перехода в «Зенит» Алберто провел пять игр во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Бразилец перешел в состав сине-бело-голубых зимой за 25 миллионов евро.