«Челси» рискует не завершить сезон из-за санкций в отношении Абрамовича

Лондонский «Челси» может быть признан банкротом еще до окончания нынешнего сезона.

Как сообщает The Telegraph, поскольку все счета владельца команды - российского бизнесмена Романа Абрамовича в настоящее время заморожены, клубу нечем оплачивать услуги персонала, что может привести к закрытию домашней арены. Кроме того, ранее стало известно, что «синие» не имеют права продавать билеты на домашние матчи, чтобы миллиардер не смог получить никакой прибыли.

Таким образом, посетить ближайшие домашние матчи «аристократов» смогут только владельцы сезонных абонементов.

В стане лондонцев прямо заявили, что в таких условиях велика вероятность того, что команда не сможет доиграть сезон.

После 27 матчей «Челси» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ и продолжает борьбу в Лиге чемпионов.