«Арсенал» - «Динамо»: Деспотович, Смолов и Захарян в старте

Сегодня, 12 марта, на стадионе «Центральный» в Туле пройдет матч 21-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Динамо». Событие начнется в 16:30 мск.
Стали известны стартовые составы команд.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Гулиев, Э.Кангва, Костадинов, К.Кангва, Давиташвили, Деспотович.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов.
Перед очным противостоянием подопечные Сандро Шварца идут вторыми в таблице РПЛ (39 очков), а «оружейники» располагаются на 12-й строчке (20 баллов).
источник: «Советский спорт»