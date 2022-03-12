Денис Казанский: Мораторий убьет интерес к оставшимся десяти турам. Они будут просто ни о чем!

Известный комментатор Денис Казанский высказался о возможном введении моратория на вылет команд РПЛ в ФНЛ.

«Мораторий убьет интерес к оставшимся десяти турам. Они будут просто ни о чем! А ведь в борьбе за выживание тоже могут быть сенсации, за этим всегда любопытно наблюдать», - приводит слова Казанского «СЭ».

Ранее сообщалось, что данный вопрос будет обсуждаться на исполкоме РФС, который состоится 23 марта. Отмечается, что в случае, если организация примет это предложение, ни один клуб не покинет состав РПЛ по итогам текущего сезона.

Накануне появилась информация, что число участников чемпионата России может быть увеличено до 18 команд с сезона-2022/23.