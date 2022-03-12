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«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли нулевую ничью в 21-м туре РПЛ

Встреча прошла в столице Башкортостана.
«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли нулевую ничью в 21-м туре РПЛ
12 марта 2022 15:57
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Нижний Новгород"

«Уфа» в домашнем матче 21-го тура российской премьер-лиги сыграла вничью с «Нижним Новгородом со счетом 0:0.

Добавим, что нападающий хозяев поля Дмитрий Кабутов в компенсированное ко второму тайму время получил вторую желтую карточку.

Таким образом, «Нижний Новгород» остался на 11-м месте в турнирной таблице (23 очка), а «Уфа» - на 15-м (17).

В следующем туре «Нижний Новгород» примет 19 марта на своем поле «Спартак», «Уфа» через день сыграет дома против «Краснодара».

РПЛ

21-й тур

«Уфа» (Уфа) - «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) - 0:0

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Йокич, Мрзляк (Ортис, 61), Тиагу Родригеш, Фищенко, Касинтура (Кабутов, 46), Кротов (Урунов, 70), Агаларов.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Юлдошев, Калинский, Ларсен (Горбунов, 46; Шарипов, 85), Кравцов, Стоцкий, Берковский (Милсон, 80), Эннин (Сулейманов, 64).

Предупреждения: Тиагу Родригеш, 45, Кабутов, 67, Кравцов, 67, Юлдошев, 73, Журавлев, 82.

Удаление: Кабутов, 90.

источник: «Советский спорт»
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