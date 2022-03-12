«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли нулевую ничью в 21-м туре РПЛ

«Уфа» в домашнем матче 21-го тура российской премьер-лиги сыграла вничью с «Нижним Новгородом со счетом 0:0.
Добавим, что нападающий хозяев поля Дмитрий Кабутов в компенсированное ко второму тайму время получил вторую желтую карточку.
Таким образом, «Нижний Новгород» остался на 11-м месте в турнирной таблице (23 очка), а «Уфа» - на 15-м (17).
В следующем туре «Нижний Новгород» примет 19 марта на своем поле «Спартак», «Уфа» через день сыграет дома против «Краснодара».
РПЛ
21-й тур
«Уфа» (Уфа) - «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) - 0:0
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Йокич, Мрзляк (Ортис, 61), Тиагу Родригеш, Фищенко, Касинтура (Кабутов, 46), Кротов (Урунов, 70), Агаларов.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Юлдошев, Калинский, Ларсен (Горбунов, 46; Шарипов, 85), Кравцов, Стоцкий, Берковский (Милсон, 80), Эннин (Сулейманов, 64).
Предупреждения: Тиагу Родригеш, 45, Кабутов, 67, Кравцов, 67, Юлдошев, 73, Журавлев, 82.
Удаление: Кабутов, 90.