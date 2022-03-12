АПЛ дисквалифицировала Абрамовича

Английская премьер-лига объявила об отстранении попавшего в санкционный список Великобритании владельца «Челси» Романа Абрамовича.
«После введения санкций правительством Великобритании совет английской премьер-лиги дисквалифицировал Романа Абрамовича с должности директора футбольного клуба «Челси».
Решение не влияет на возможность клуба тренироваться и принимать участие в матчах, согласно лицензии, выданной правительством до 31 мая 2022 года», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте АПЛ.
Напомним, что Абрамович 26 февраля передал управление лондонской командой попечителям благотворительного фонда.
источник: АПЛ