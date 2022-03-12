«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в гостях

«Ливерпуль» в гостевом матче 29-го тура английской премьер-лиги победил «Брайтон» со счетом 2:0.
За команду Юргена Клоппа забивали полузащитник Луис Диас (19-я минута) и нападающий Мохамед Салах с пенальти (61).
Таким образом, мерсисайдцы подобрались на расстояние трех очков к лидирующему «Манчестер Сити», а «чайки» остались 13-и, имея в своем активе 33 очка
16 марта «Брайтон» примет на своем поле «Тоттенхэм», а «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Арсеналом».
АПЛ
29-й тур
«Брайтон» (Брайтон) - «Ливерпуль» (Ливерпуль) - 0:2 (0:1)
Голы: Диас, 19; Салах, 61 (пен.)
источник: «Совспорт Футбол»