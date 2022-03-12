«Динамо» разгромило «Арсенал» в Туле

Московское «Динамо» в гостевом матче 21-го тура российской премьер-лиги победило тульский «Арсенал» со счетом 4:1.
В составе команды Сандро Шварца забивали Федор Смолов (14-я минута), Арсен Захарян (45), Даниил Фомин (76) и Константин Тюкавин (90+4). У хозяев поля отличился Эванс Кангва (30).
Таким образом, бело-голубые подобрались к лидирующему «Зениту» на расстояние 2 очков, туляки остались на 12-м месте, имея в своем активе 20 очков.
В следующем туре «Арсенал» 19 марта сыграет в гостях с «Зенитом», «Динамо» через день примет «Ростов
РПЛ
21-й тур
«Арсенал» (Тула) - «Динамо» (Москва) - 1:4 (1:1)
Голы: Эв. Кангва, 30 - Смолов, 14; Захарян, 46; Фомин, 76; Тюкавин, 90+4
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Давиташвили (Суханов, 71), Эв. Кангва (Хабибов, 81), Костадинов, Гулиев (Луценко, 81), Кангва, Деспотович (Марков, 81).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев (Н»Жи, 90), Фомин, Моро, Шиманьски, Макаров (Лаксальт, 66), Захарян (Лесовой, 90), Смолов (Тюкавин, 77).
Предупреждения: Эв. Кангва, 8, Кангва, 19, Деспотович, 35, Костадинов, 37, Моро, 45.