Консорциум из Саудовской Аравии планирует купить «Челси» у Абрамовича

Консорциум во главе с Saudi Media готов приобрести у Романа Абрамовича клуб «Челси».

Как сообщает Goal.com, 11 марта банку Raine Group, который занимается продажей английской команды, было отправлено предложение от саудитов.

Напомним, что в начале марта Абрамович официально объявил, что расстается с клубом. Бизнесмен из России намерен выручить от от продажи «Челси» около 4,84 миллиардов евро. Накануне правительство Великобритании ввело санкции против Абрамовича, заблокировав его активы.

После 27 матчей «Челси» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ и продолжает борьбу в Лиге чемпионов.