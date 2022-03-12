«Бавария» сыграла вничью с «Хоффехаймом» в 26-м туре чемпионата Германии

«Бавария» в гостевом матче 26-го туре бундеслиги сыграла вничью с «Хоффенхаймом» со счетом 1:1.

На гол полузащитника хозяев поле Кристофа Баумгартнера на 32-й минуте лидер немецкого футбола ответил точным ударом Роберта Левандовски в компенсированное к первому тайму время.

Таким образом, отрыв мюнхенцев от идущей на второй месте, но имеющей две игры в запасе дортмундской «Боруссией» составляет 10 очков. Команда из Зинсхайма осталась пятой, имея в своем активе 44 очка.

19 марта «Хоффенхайм» сыграет на выезде с «Гертой», а «Бавария» примет на своем поле «Унион».

Бундеслига

26-й тур

«Хоффенхайм» (Зинсхайм) - «Бавария» (Мюнхен) - 1:1

Голы: Баумгартнер, 32 - Левандовски, 45+3