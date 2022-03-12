Шварц заявил, что «Динамо» было пассивным в первом тайме матча с тульским «Арсеналом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался об игре своей команды в гостевом матче против тульского «Арсенала» (4:1) в рамках 21-го тура российской премьер-лиги.

«Игру можно разделить на два тайма. В первом тайме мы хорошо вошли в игру, забили гол, после чего стали немного пассивными, начали принимать сложные решения и немного упустили нить игры. Я абсолютно доволен той реакцией, которую показала команда во втором тайме. Парни действовали целеустремленно, играли на ворота и все забитые мячи во втором тайме — плод той работы, что они проделали», - приводит RT слова Шварца, сказанные в эфире телеканала «Матч Премьер».

Бело-голубые подобрались к лидирующему «Зениту» на расстояние 2 очков, туляки остались на 12-м месте, имея в своем активе 20 очков.

В следующем туре «Арсенал» 19 марта сыграет в гостях с «Зенитом», «Динамо» через день примет «Ростов».