Валерий Карпин: Была договоренность — вернусь именно в «Ростов», если это будет необходимо клубу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему вновь решил стать наставником «Ростова».

Ранее 53-летний специалист продлил контракт со сборной до конца 2022 года. Таким образом, Карпин будет совмещать работу в клубе и национальной команде.

«Давайте расставим все точки — когда «Ростов» отпустил в сборную, была договоренность о том, что если возникнет возможность вернуться в клубную команду — вернусь именно в «Ростов», если это будет необходимо клубу. Слово привык держать, поэтому возвращение состоялось и оно вполне логичное», — приводит «РБ Спорт» слова Карпина.

Напомним, что специалист тренировал ростовчан с декабря 2017-го по август 2021 года. При Карпине команда приняла участие в 111 матчах, одержала 42 победы, 29 раз сыграл вничью и потерпела 40 поражений.

В текущем сезоне «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 19 турах.