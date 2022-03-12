Карпин прокомментировал уход легионеров из «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на уход легионеров из команды.

Ранее клуб временно покинули защитники Баштуш и Деннис Хаджикадунич, полузащитники Магнус Кнудсен, Армин Гигович и Понтус Алмквист.

«Когда поступило предложение из «Ростова», ребята еще находились в команде, но решение ими было уже принято. Встречался с ними, но понятно, что причины их шага не в футбольной плоскости. Два шведа и норвежец ребята молодые, давление на них большое, и тут всё сложно. Семьи, родители, бабушки и дедушки, конечно, во многом повлияли» — цитирует Карпина «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» с 18 набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.