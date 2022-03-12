Фомин признался, что «Динамо» потеряло концентрацию после первого гола в ворота тульского «Арсенала»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался об игре своей команды в гостевом матче против тульского «Арсенала» (4:1) в рамках 21-го тура российской премьер-лиги.

«До гола мы выглядели нормально, потом забили и расслабились, потеряли концентрацию. У туляков были моменты, они забили. В перерыве чуть подправили, вышли с правильным настроем, концентрацией — и выиграли сегодняшний матч», - приводит RT слова Фомина, сказанные в эфире телеканала «Матч Премьер».

Бело-голубые подобрались к лидирующему «Зениту» на расстояние 2 очков, туляки остались на 12-м месте, имея в своем активе 20 очков.

В следующем туре «Арсенал» 19 марта сыграет в гостях с «Зенитом», «Динамо» через день примет «Ростов».