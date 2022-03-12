ЦСКА вырывает победу над «Локомотивом» в конце матча благодаря голу Фернандеса

ЦСКА нанес поражение «Локомотив» в гостевом матче 21-го тура чемпионата России - 2:1.

В составе хозяев поля голом отметился Вильсон Изидор (42-я минута). У ЦСКА в первом тайме точным ударом отличился Юсуф Языджи (39). Для турецкого полузащитника армейцев этот гол стал третьим в трех мачтах РПЛ.

Победу ЦСКА принес гол Марио Фернандеса на 91-й минуте.

После этой встречи «Локомотив» с 31 очком в 20 матчах располагается на шестой строчке в турнирной таблице лиги. ЦСКА с 39 очками поднялся на третье место.

В следующем туре 19 марта железнодорожники в гостях сыграют против «Ахмата», а армейцы на следующий день дома встретятся с «Рубином».

РПЛ

21-й тур

«Локомотив» - ЦСКА - 1:2 (1:1)

Голы:.Изидор, 42 - Языджи, 39; Фернандес, 90+1