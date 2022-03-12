Алексею Березуцкому нравится характер ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сказал, благодаря чему его команда победила «Локомотив» в 21-м туре российской премьер-лиги (2:1) и рассказал о проблемах перед игрой.

«Команда показывает характер, бьется до конца. Надеюсь, эта тенденция будет продолжаться.

У нас был очень сложный график. Большая группа игроков имела небольшие проблемы мышечного характера. У Заболотного было повреждение, он мог играть 15-20 минут», - приводит слова Березуцкого «Спорт-Экспресс».

Победу ЦСКА принес гол Марио Фернандеса на 91-й минуте.

После этой встречи «Локомотив» с 31 очком в 20 матчах располагается на шестой строчке в турнирной таблице лиги. ЦСКА с 39 очками поднялся на третье место.

В следующем туре 19 марта железнодорожники в гостях сыграют против «Ахмата», а армейцы на следующий день дома встретятся с «Рубином».