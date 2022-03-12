Роналду установил новый рекорд по количеству голов в официальных матчах

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил два мяча в первом тайме матча 29-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

По данным ФИФА, 37-летний футболист побил рекорд по количеству голов в профессиональной карьере. Теперь на счету Роналду 806 мячей, из них 691 — за клубы. Португалец опередил Йозефа Бицана (805).

Отметим, что по данным Чешской футбольной ассоциации - их игрок забил 821 гол в официальных матчах.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» обыгрывает «Тоттенхэм» со счетом 2:1.