«Ювентус» обыграл «Сампдорию» в гостях

«Ювентус» в гостевом матче 29-го тура серии А победила «Сампдорию» со счетом 3:1.

Сначала защитник хозяев поля Мая Есида отправил мяч в свои ворота (23-я минута), а потом нападающий «старой сеньоры» Альваро Мората реализовал пенальти (34).

Полузащитник «Сампдории» Антонио Кандрева на 74-й минуте не реализовал пенальти, его удар отразил вратарь «Ювентуса» Войцеха Щенсны. После чего «моряки» все же забили: отличился Абдельхамид Сабири (84).

Окончательный счет установил Мората, оформивший дубль (88)

Таким образом, туринцы набрали 56 очков и продолжают идти четвертыми в турнирной таблице. Команда из Генуя осталась с 26 очками на 16-й строчке.

В следующем туре «Сампдория» 20 марта сыграет в гостях против «Венеции», а «Ювентус» примет «Салернитану».

Серия А

29-й тур

«Сампдория» (Генуя) - «Ювентус» (Турин) - 1:3 (0:2)

Голы: Сабири, 84 - Есдиа, 23 (автогол); Мората, 34 (пенальти), 88.

Незабитый пенальти: Кандрева ( «Сампдория» ), 74