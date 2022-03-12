«Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Тоттенхэму», Роналду оформил хет-трик

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в 29-м туре чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в польз хозяев.

В составе манкунианцев хет-трик оформил Криштиану Роналду (12-я, 38-я и 82-я минуты). По данным ФИФА португалец установил новый мировой рекорд по количеству голов в официальных матчах. На счету Роналду мячей 807.

У «шпор» один гол в активе Гарри Кейна (35, с пенальти). Еще один мяч в свои ворота отправил Гарри Магуайр (72).

Таким образом, «МЮ» .с 50 очками поднялся на четвертую позицию турнирной таблицы АПЛ. «Тоттенхэм» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 45 очков.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Лестером» (2 апреля), а 16 марта «Тоттенхэм» встретится на выезде с «Брайтоном».