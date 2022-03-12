Карпин поддержал идею расширения РПЛ

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин оценил предложение увеличить количество команд российской Премьер-лиги.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранила российские команды и сборные от участия в ближайших международных соревнованиях.

«Важно то, что в следующем году необходимо увеличивать количество игр в РПЛ, — если не вернутся еврокубки, не станет перерывов на сборную или эти перерывы будут сокращены. Пока мы живем в такой реальности, нужны дополнительные игры», — приводит «РБ-Спорт» слова Карпина.

Добавим, что на последнем собрании клубов РПЛ решение об увеличении команд принято не было.