Защитник «Краснодара» Алонсо заключит арендное соглашение с «Атлетико Минейро» до конца 2022 года

Центральный защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо близок к тому, чтобы вновь продолжить свою карьеру в чемпионате Бразилии.

Как сообщает известный журналист из Италии Николо Скира, 29-летний парагваец перейдет в «Атлетико Минейро» на правах арендного соглашения до конца декабря 2022 года. Отметим, что ранее руководство «быков» приостановило контракты со своими иностранными футболистами.

Напомним, Алонсо перешел в «Краснодар» в январе этого года из «Атлетико Минейро» за восемь миллионов евро, подписав трудовое сотрудничество до 30 июня 2025-го. Однако игрок не провел ни одного официального матча за российскую команду.

В данный момент «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 19 турах.