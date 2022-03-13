Сергей Игнашевич: В «Торпедо» ко мне по-человечески не относились

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился эмоциями от ничейного результата своей команды с «Торпедо» (2:2) в гостевом матче 27-го тура ФНЛ.

Отметим, что ранее в своей карьере 42-летний специалист возглавлял московский клуб с 2019 по 2021 годы. При нем черно-белые одержали 35 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

– Испытал ли какие-то человеческие эмоции от возвращения сюда? Нет. Человеческого ничего не было. Ко мне по-человечески здесь не относились. Поэтому… Нет, ничего такого человеческого не испытал, – приводит слова Игнашевича клубная пресс-служба калининградцев.

Напомним, что в данный момент «Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 42 очка. Отставание от зоны переходных матчей составляет шесть очков.

19 марта команда Игнашевича дома встретится с «Енисеем».