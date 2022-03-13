«Урал» – «Ахмат». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ахмата» на матч 21-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 13 марта, в Екатеринбурге. Начало – в 12:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев (Москва).

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Кузьмичев, Герасимов, Мамин, Магомадов, Мишкич, Августиняк, Егорычев, Гаджимурадов, Бикфалви.

«Ахмат»: Гудиев, Быстров, Семенов, Богосавац, Тодорович, Швец, Коновалов, Уткин, Бериша, Харин, Конате.

Добавим, что в данный момент подопечные Игоря Шалимова занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Что касается грозненцев, то команда Андрея Талалаева идет седьмой (30 очков).

В матче первого круга «Ахмат» обыграл «Урал» на своем поле со счетом 1:0.