ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым на следующей неделе

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может подписать новый контракт с московским клубом на следующей неделе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», новое соглашение 35-летнего россиянина с армейцами будет рассчитано на два года с возможность продления еще на один сезон. Отметим, что нынешнее трудовое сотрудничество футболиста с командой истекает 30 июня 2022 года.

Напомним, Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. Всего в составе красно-синих он провел 696 матчей, пропустил 618 голов и 296 раз отстоял «на ноль». Вместе с клубом вратарь шестикратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

За сборную России футболист отыграл 111 встреч.