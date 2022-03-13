Агент Миранчука: Причина отсутствия Алексея в заявке на матч с «Дженоа» – функциональное состояние

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы атакующего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о том, по какой причине его клиент не сыграет в матче 29-го тура чемпионата Италии с «Дженоа».

Ранее стало известно, что 26-летний россиян не был включен в заявку «бергамасков» на предстоящую встречу, которая состоится сегодня, 13 марта, в 20:00 мск.

– Непопадание Алексея в заявку на матч против «Дженоа» никак не связано с серьезной травмой. Совсем скоро «Аталанта» сделает официальное заявление по поводу Леши. Политика тут не причем, речь идет совсем не о ней. Причина отсутствия в заявке – функциональное состояние, здоровье Леши, – приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 19 матчах «Аталанты» во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативных передачи.

В данный момент подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 47 очков в 27 турах. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет девять очков.