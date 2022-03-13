Слуцкий уверен, что легионеры продолжат покидать «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий предположил, что в ближайшее время его команду покинут не только Андерс Дрейер и Сеад Хакшабанович.

«Мой прогноз – это все не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера. Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности мы пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы ее объявим. Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Я уверен, это коснется или уже коснулось практически всех команд РПЛ», - приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

В заявке казанцев на данный момент числятся хорваты Сильвие Бегич и Филип Уремович, француз Омар Тальби, грузин Хвича Кварацхелия, датчанин Оливер Абильгор и кореец Хван Ин Бом.