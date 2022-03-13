Евгений Мелешкин: Хорошо проявил себя Худяков

Экс-капитан «Локо», обладатель Кубка СССР Евгений Милешкин поделился мнением о матче с ЦСКА в рамках 21-го тура чемпионата страны (1:2):
– Результат не по игре. Футболисты «Локомотива» выглядели не хуже «армейцев». Прогресс на фоне игр с «Енисеем» и «Химками» очевиден. Если так играть дальше – результат обязательно придёт. В матче с ЦСКА хорошо себя проявила молодёжь. Особенно 18-летний вратарь Худяков. Он несколько раз классно спас. Молодым важно пройти через трудности, такие игры закаляют.
источник: «Советский спорт»