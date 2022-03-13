Евгений Мелешкин: Хорошо проявил себя Худяков

Зачем поднимать ценз до 17 лет, если Щербаковой и Трусовой скоро 18? Только из-за «дела Валиевой»?

Ближайшим летом на конгрессе ISU будет решаться вопрос о возрастном цензе. Скорее всего, его поднимут с 15 лет до 17, хотя все три фигуристки, месяц назад стоявшие на олимпийском пьедестале, уже переросли и этот барьер.