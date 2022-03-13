Крыховяк находится в шаге от перехода в АЕК

Опорный полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Греции.

Согласно данным Sportowe Fakty, в подписании 32-летнего футболиста всерьез заинтересован АЕК. Отмечается, что в ближайшее время афинский клуб заключит с хавбеком соглашение до конца текущего сезона. Ранее появилась информация, что польский игрок ведет переговоры по поводу расторжения контракта с «быками».

Напомним, что Крыховяк пополнил состав «Краснодара» в августе прошлого года. Всего на счету полузащитника 15 проведенных матчей за клуб, в которых он забил пять голов и отдал две результативных передачи. Его трудовое сотрудничество рассчитано до 30 июня 2024-го.

Ранее руководство краснодарцев приостановило контракты со своими иностранными футболистами.