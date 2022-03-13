«Химки» – «Сочи». Стартовые составы

«Химки» и «Сочи» объявили свои стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд пройдет сегодня, 13 марта, на стадионе «Арена-Химки». Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Алексей Матюнин (Москва).

«Химки»: Лантратов, Тихий, Набиуллин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Камышев, Сабович, Главчич, Ламкель Зе.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Родриго, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Кассьерра.

Добавим, что в данный момент подмосковный клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Что касается сочинцев, то подопечные Владимира Федотова располагаются на четвертой строчке (37 очков).

В матче первого круга «Сочи» на своем поле обыграл «Химки» со счетом 3:0.