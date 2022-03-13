Гусев не верит, что «Краснодар» может отобрать очки у «Спартака»

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на результат матча 21-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Поддержка фанатов в новой ситуации, когда они допущены на трибуны, будут играть на пользу «Спартаку». В хорошей форме Бакаев. Промес и Николсон отлично себя проявляют. Чем может ответить «Краснодар»? Своим настроем и хорошими футболистами. Можно сказать, что Сафонов сейчас сильнее Селихова и Максименко. Я боюсь, что сейчас в «Краснодаре» ещё не всё устаканилось, и этого команде не хватит. Поэтому верю в победу «Спартака», - приводит слова Гусева «Чемпионат».

Игра между командами пройдет сегодня в Москве и начнется в 19:00.

Перед началом тура «Краснодар», имея матч в запасе, занимал пятое место в РПЛ (32 очка), а «Спартак» шел девятым (26).