Евсеев – о победе ЦСКА над «Локомотивом»: Мы видим не первый раз, как они меняют схему под соперника

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев оценил игру ЦСКА в матче 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1).

Отметим, что в составе армейцев голы забили Юсуф Языджи и Марио Фернандес. Это победа стала для подопечных Алексея Березуцкого пятой кряду в РПЛ.

– Очень много говорят о новичках ЦСКА, уровень сразу поднялся. Все так, но надо отметить и другие важные аспекты победы. Мы видим не первый раз, как ЦСКА меняет схему под соперника. Со «Спартаком» и «Сочи» было 3 центральных защитника, сейчас сыграли 4-2-3-1, зеркально от «Локомотива», – написал Евсеев в своем Telegram-канале.

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять очков.

В следующем туре красно-синие сыграют дома против «Рубина». Встреча состоится 20 марта в 14:00 мск.