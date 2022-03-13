«Челси» обратился к правительству Великобритании с просьбой смягчить санкции к клубу

Руководство «Челси» просит правительство Великобритании смягчить санкции, которые были наложены на команду.

Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб выступил с просьбой отменить запрет на проведение трансферов, а также дать им возможность продлить контракты со своими футболистами. Также отмечается, что «аристократы» попросили о том, чтобы был отменен запрет на продажу билетов.

Напомним, что ближайшим летом состав «Челси» могут покинуть ключевые игроки оборонительной линии на правах свободных агентов, а именно Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен.

Добавим, что 26 февраля владелец «синих» Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда. В начале марта он объявил о намерении продать команду, однако затем правительство Великобритании ввело санкции против российского предпринимателя, заблокировав его активы.