«Ахмат» впервые в сезоне сыграл вничью в РПЛ, поделив очки с «Уралом»

Футболисты «Урала» дома разошлись миром с «Ахматом» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

Отметим, что в прошедшей встрече екатеринбургская команда превзошла своего соперника во владении мячом (57 на 43), общему количеству ударов (19-11) и ударов в створ ворот (5-2). Однако подопечные Игоря Шалимова не смогли прервать свою двухматчевую серию без побед в чемпионате.

В данный момент «Урал» набрал 20 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» идет шестым (31 очко). Добавим, что команда Андрея Талалаева впервые в сезоне сыграла вничью в чемпионате. Также на счету грозненцев 10 побед и 10 поражений.

В следующем туре «Урал» сыграет дома с «Химками», а «Ахмат» на своем поле примет «Локомотив». Обе встречи пройдут 19 марта.

Чемпионат России

21-й тур

«Урал» – «Ахмат» – 0:0

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Кузьмичев, Герасимов, Мамин, Магомадов, Мишкич (Шатов, 45+1), Августиняк, Егорычев, Гаджимурадов, Бикфалви.

«Ахмат»: Гудиев, Быстров, Семенов, Богосавац, Тодорович, Швец, Коновалов, Уткин, Бериша (Умаев, 82), Харин (Карапузов, 82), Конате (Альсултанов, 69).

Предупреждение: Мишкич (45+1).