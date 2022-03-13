Губерниев назвал непредсказуемым результат матча «Спартак» - «Краснодар»

«Голос биатлона» Дмитрий Губерниев считает, что сложно предсказать исход матча 21-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Кто справится, тот и молодец. Я здесь пребываю в блаженном нейтралитете, буду рад за обе команды. «Спартак», конечно, выглядит фаворитом. Но зная все те проблемы, которые есть у «Спартака» и тем более у «Краснодара», ты понимаешь, что результат может быть совсем непредсказуемым. Кто выиграет, за того и порадуюсь», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Игра между командами пройдет сегодня в Москве и начнется в 19:00.

Перед началом тура «Краснодар», имея матч в запасе, занимал пятое место в РПЛ (32 очка), а «Спартак» шел девятым (26).