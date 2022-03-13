Александр Мостовой: Еще две-три победы и «Спартак» может включиться в борьбу за еврокубки

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Краснодаром» в матче 21-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команда состоится сегодня, 13 марта, в Москве. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры назначен Евгений Кукуляк.

– Спартак» две игры подряд провел хорошо. Против «Краснодара» жду такого же качественного футбола. У «Краснодара» потери – красно-белые должны этим воспользоваться. Еще две-три победы и можно включиться в борьбу за еврокубки. Зона близко. Если они, конечно, будут, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент подопечные Паоло Ваноли располагаются девятое место в турнирной таблице РПЛ набрав, 26 очков. Отставание от еврокубковой зоны составляет 11 очков. Что касается «Краснодара», то «быки» идут пятыми (32 очка).

В матче первого круга красно-белые уступили краснодарцам на выезде со счетом 1:2.