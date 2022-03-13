Самедов назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Краснодаром»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов считает, что его бывшая команда обыграет «Краснодар» в домашнем матче 21-го тура российской премьер-лиги.

«Спартак» — фаворит в матче с «Краснодаром». Тем более красно-белые победили в дерби, выглядели достаточно хорошо. «Краснодар» ослабел после отъезда легионеров. Когда команда на сборах одна, а на самом старте официальных матчей такое происходит, это удар», - приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

Игра между командами пройдет сегодня в Москве и начнется в 19:00.

Перед началом тура «Краснодар», имея матч в запасе, занимал пятое место в РПЛ (32 очка), а «Спартак» шел девятым (26).