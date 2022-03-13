Агент Малкома и Клаудиньо заявил, что игроки хотят остаться в «Зените» до конца своих контрактов

Агент Луис Фернандо Гарсия, клиентами которого являются игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо, сообщил о том, что его подопечные не заинтересованы в уходе из петербургской команды.

Отметим, что ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать свои контракты с клубами РПЛ до лета 2022 года и на правах арендных соглашений переходить в зарубежные команды.

– На данный момент настроения не изменились, они останутся в клубе до конца контракта, если «Зенит» не решит их продать, – цитирует агента Sport24.

Напомним, что Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Всего на счету 25-летнего нападающего 65 матчей за сине-бело-голубых, в которых он забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Что касается Клаудиньо, то 25-летний полузащитник пополнил состав петербуржцев в августе прошлого года, подписав соглашение до конца сезона-2025/26. С тех пор он провел 22 встречи, отличившись девятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.