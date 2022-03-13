Спортивный директор АЕКа подтвердил информацию об интересе клуба к Крыховяку

Спортивный директор АЕКа Панайотис Коне отреагировал на появившуюся в СМИ новость о том, что клуб заинтересован в подписании опорного полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка.

Ранее стало известно, что афинская команда находится в шаге от заключения трудового сотрудничества с 32-летним поляком на правах аренды до конца текущего сезона.

– Крыховяк может перейти в АЕК? Да, это правда. Нам действительно интересен польский полузащитник, – приводит слова Коне «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Крыховяк пополнил состав «Краснодара» в августе прошлого года. Всего на счету хавбека 15 проведенных матчей за «быков», в которых он забил пять голов и отдал две результативных передачи. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2024-го.

Ранее руководство краснодарцев приостановило контракты со своими иностранными футболистами до лета этого года.