«Реал» заключил контракт с Мбаппе 30 января

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе станет футболистом «Реала» по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Как сообщает журналист Marca Рамон Альварес, 30 января 23-летний француз уже заключил контракт с испанской командой. Отмечается, что во время подписания присутствовали юрист игрока, генеральный директор «сливочных», а также вице-президент мадридцев по экономическим вопросам.

Ранее появилась информация, что зарплата нападающего в «Реале» составит 25 миллионов евро в год. При этом футболист получит подписной бонус в размере 60-80 миллионов евро.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Монако». С тех пор он отыграл за парижан 206 матчей, забил 157 голов и отдал 78 результативных передач. Действующий контракт форварда рассчитан до конца текущего сезона.