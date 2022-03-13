Сантос, Клаудиньо и Малком выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» и «Зенит» объявили свои стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча команд состоится сегодня, 13 марта, в Самаре. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром предстоящей игры назначен Антон Фролов (Москва).

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Сантос, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком, Алберто.

Добавим, что в данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Что касается самарцев, то команда Игоря Осинькина идет восьмой (28 очков).

В матче первого круга «Зенит» на своем поле обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.