«Барселона» рассматривает кандидатуру Ляказетта в качестве альтернативы Холанду

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

Согласно информации Le 10 Sport, в услугах 30-летнего француза заинтересована «Барселона». Отмечается, что руководство каталонского клуба готово подписать футболиста в случае, если им не удастся приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Ранее стало известно, что норвежский игрок близок к переходу в «Манчестер Сити».

Напомним, что Ляказетт выступает за «Арсенал» с июля 2017 года. За это время он принял участие в 196 матчах, забил 70 голов и отдал 36 ассистов. Его контракт с «канонирами» рассчитан до конца текущего сезона.

В составе сборной Франции нападающий провел 16 встреч (3 гола).